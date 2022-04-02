ВОЙНА В Украине Кабмин денонсировал соглашения с РФ и Беларусью

2022-04-02 23:30

 

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить правительство РФ и правительство Беларуси о прекращении действия соглашений.

Правительство Украины денонсировало соглашение с Российской Федерацией, а также о соглашение с Беларусью. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 392.

"Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 14 марта 1994 г. в г. Москве…Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 16 июня 1994 г. в г. Гомеле", - говорится в документе.

 МИД поручено в установленном порядке уведомить правительство РФ и правительство Беларуси о прекращении действия соглашений.

Ранее сообщалось, что Украина денонсировала ряд соглашений с РФ.

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