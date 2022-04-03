ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Николаевской ОГА: число погибших возросло

2022-04-03 07:30

 

Количество погибших от ракетного удара российских оккупантов по Николаевской областной государственной администрации, который произошел 29 марта, увеличилось до 36 человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

“Число погибших от ракетного удара по ОГА – 36 человек”, – написал он.

Напомним, нацисты обстреляли Николаев утром. Ракета буквально прошила здание насквозь, оставив в нем дыру.

По словам Кима, большинству людей чудом удалось спастись – это от 50 до 100 человек, но многие оказались под завалами, откуда их извлекали спасатели. Не всех удалось найти живыми.

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