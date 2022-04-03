ВОЙНА В Украине На востоке ВСУ отбили шесть атак врага: сводка Генштаба на утро 3 апреля

2022-04-03 11:30

 

Продолжаются 39-е сутки героического противостояния Украины российскому агрессору, во время которого оккупанты несут непоправимые потери и теряют остатки боевого духа. Путинские солдаты отлично мародерят, убивают мирное население, однако не могут на равных бороться с ВСУ.

Об оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 6:00 3 апреля сообщают в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы только на территории Донецкой и Луганской областей успешно отразили шесть атак врага, уничтожив четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники рашистов. В то же время, Воздушные Силы ВСУ поразили 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Также продолжается отвод оккупационных войск на отдельных направлениях.

 Вследствие постоянных и масштабных потерь врага, морально-психологическое состояние личного состава русских оккупантов и мотивации остаются на крайне низком уровне.

"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение", - пишут в Генштабе.

К примеру, личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Их вернут в пункты постоянной дислокации.

Чтобы хоть как-то "залатать дыры" после потерь личного состава, российское руководство агитирует гражданское население вступать в ряды ВС РФ и на территории страны-террориста России, и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.

Путинские армейцы продолжают нарушать требования Международного гуманитарного права по ведению войны:

  • оккупанты размещают вооружение и военную технику в непосредственной близости к жилищной инфраструктуре населенных пунктов;
  • проводят фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях;
  • совершают насилие в отношении местных жителей;
  • занимаются мародерством и ограблениями.
subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты устроили ракетную атаку на Одессу: в некоторых районах начались пожары

2022-04-03 08:30

В случае необходимости Украина может поднять в ружье ещё миллион подготовленных бойцов

2022-04-01 21:36

Снайпер ВСУ остановил колонну русских солдат и захватил в плен командира

2022-04-01 17:30

В ВСУ сформирован мощный белорусский полк "Погоня"

2022-04-01 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Британия отреагировала на зверства российских оккупантов в Буче и других городах

2022-04-03 12:30

На востоке ВСУ отбили шесть атак врага: сводка Генштаба на утро 3 апреля

2022-04-03 11:30

Путин хочет "хоть какаю-то победу" до 9 мая – разведка США

2022-04-03 10:30

У военных РФ паника из-за облучения в зоне ЧАЭС: беларусам советуют избегать оккупантов

2022-04-03 09:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Британия отреагировала на зверства российских оккупантов в Буче и других городах 2022-04-03 12:30
На востоке ВСУ отбили шесть атак врага: сводка Генштаба на утро 3 апреля 2022-04-03 11:30
Путин хочет "хоть какаю-то победу" до 9 мая – разведка США 2022-04-03 10:30
У военных РФ паника из-за облучения в зоне ЧАЭС: беларусам советуют избегать оккупантов 2022-04-03 09:30