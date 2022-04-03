На востоке ВСУ отбили шесть атак врага: сводка Генштаба на утро 3 апреля

Продолжаются 39-е сутки героического противостояния Украины российскому агрессору, во время которого оккупанты несут непоправимые потери и теряют остатки боевого духа. Путинские солдаты отлично мародерят, убивают мирное население, однако не могут на равных бороться с ВСУ.
Об оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 6:00 3 апреля сообщают в Генштабе ВСУ.
За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы только на территории Донецкой и Луганской областей успешно отразили шесть атак врага, уничтожив четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники рашистов. В то же время, Воздушные Силы ВСУ поразили 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты.
Также продолжается отвод оккупационных войск на отдельных направлениях.
"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение", - пишут в Генштабе.
К примеру, личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Их вернут в пункты постоянной дислокации.
Чтобы хоть как-то "залатать дыры" после потерь личного состава, российское руководство агитирует гражданское население вступать в ряды ВС РФ и на территории страны-террориста России, и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.
Путинские армейцы продолжают нарушать требования Международного гуманитарного права по ведению войны: