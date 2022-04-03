ВОЙНА В Украине Россия готовится усилить ракетные обстрелы территории Украины: в Генштабе ВСУ раскрыли детали

2022-04-03 14:30

Зафиксированно перемещение ракетных комплексов “Искандер” и комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

Россия перебрасывает на территорию беларуси военных и ракетные комплексы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ вечером 31 марта.

Фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока. По полученной информации, 29 марта, переброшено 200 наемников к военному аэродрому Гомель.

«Кроме того, россия продолжает переброску ракетных подразделений в республику беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов “Искандер” и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Беларусь отправили российских военных, которые получили высокую дозу радиации в Чернобыльской зоне.