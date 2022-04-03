ВОЙНА В Украине Россия готовится усилить ракетные обстрелы территории Украины: в Генштабе ВСУ раскрыли детали

2022-04-03 14:30

 

Зафиксированно перемещение ракетных комплексов “Искандер” и комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

Россия перебрасывает на территорию беларуси военных и ракетные комплексы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ вечером 31 марта.

Фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока. По полученной информации, 29 марта, переброшено 200 наемников к военному аэродрому Гомель.

«Кроме того, россия продолжает переброску ракетных подразделений в республику беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов “Искандер” и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Беларусь отправили российских военных, которые получили высокую дозу радиации в Чернобыльской зоне.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Россия по-прежнему может высадить морской десант – британская разведка

2022-04-03 17:30

Бить ракетами по Украине россияне будут долго, почти до последнего дня войны – Арестович

2022-04-02 21:30

Италия готова стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины, - глава МИД

2022-04-02 18:30

Россиян накажут за отрицание агрессии РФ против Украины: что решила Рада

2022-04-02 12:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ взяли под контроль участок границы с Беларусью

2022-04-03 22:30

Аграрный сектор будет иметь все необходимое в условиях военного времени – министр Кубраков

2022-04-03 21:30

В Белгородской области на границе с Украиной снова прогремели взрывы

2022-04-03 20:30

Половина аптек в Украине закрылись из-за войны - ВОЗ

2022-04-03 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ взяли под контроль участок границы с Беларусью 2022-04-03 22:30
Аграрный сектор будет иметь все необходимое в условиях военного времени – министр Кубраков 2022-04-03 21:30
В Белгородской области на границе с Украиной снова прогремели взрывы 2022-04-03 20:30
Половина аптек в Украине закрылись из-за войны - ВОЗ 2022-04-03 18:30