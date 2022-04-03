ВОЙНА В Украине В РФ заявили, что проект мирного договора не готов

2022-04-03 15:30

 

Владимир Мединский заявил, что проект договора с Украиной пока не готов и Киеву нужно "проделать большую работу".

Проект мирного договора России и Украины еще не готов. Об этом заявил член российской делегации на переговорах Владимир Мединский в комментарий Интерфаксу.

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах - к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - заявил российский переговорщик.

При этом Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов". По его словам, предварительно согласованными позициями остаются: нейтральный внеблоковый безъядерный статус; отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов; создание системы международных гарантий безопасности.

Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ по достижению мира Давид Арахамия сообщил, что Украина, подписывая договор о гарантиях безопасности, ожидает, что его участниками станут крупнейшие государства-члены НАТО.

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