ВОЙНА В Украине Военные РФ массово пишут рапорты на увольнение и отказываются ехать в Украину – Генштаб

2022-04-03 16:30

Морально-психологическое состояние неприятеля остается на очень низком уровне.

Российские военные массово пишут рапорты на увольнение и отказываются участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил в оперативной информации по состоянию на 06:00 3 апреля.

По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остаются крайне низкими.

Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях.

Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался участвовать в боевых действиях на территории Украины. Запланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Также сообщается, что для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию среди гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.