ВОЙНА В Украине Половина аптек в Украине закрылись из-за войны - ВОЗ

2022-04-03 18:30

В Украине из-за активных боевых действий не работает половина аптек, также нарушена цепочка медицинских поставок.

Из-за войны в Украине не работают почти половина аптек: многие фармацевты уволились или не могут выполнять свои обязанности. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

Также многие медицинские работники либо перемещены, либо не могут работать.

Как отмечают в ВОЗ, цепочки медицинских поставок были нарушены из-за активных боевых действий, что создает чрезвычайную угрозу для людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, которые требуют регулярного лечения и курсов лекарств.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается повышение цен на лекарства. Украинская фармацевтическая промышленность зависима от импорта - около 90% действующих веществ для медпрепаратов закупаются за рубежом. Кроме этого, на стоимость лекарств влияет колебание курса валют и инфляция.