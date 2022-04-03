ВОЙНА В Украине В Белгородской области на границе с Украиной снова прогремели взрывы

2022-04-03 20:30

 

У россиян опять день не задался. И опять в районе Белгорода.

Взрыв с последующим падением обломков произошел сегодня в Томаровке Белгородской области, которая граничит с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По словам одной из очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в ее доме в Белгороде задребезжали окна.

Взрывы произошли через несколько дней после того, как минобороны рф заявило о якобы выпущенной ракете с территории Украины, которая упала под Белгородом. Но, по данным аналитиков из Conflict Intelligence Team, она была выпущена со стороны страны-агрессора.
Взрывы в Белгороде: что известно

30 марта и 1 апреля в Белгороде прошла серия взрывов на складах боеприпасов и нефтебазе.

Как передает британская разведка, вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепочки России.

Особенно может пострадать обеспечение российских войск, окруживших Харьков (60 км от Белгорода).

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