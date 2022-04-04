Мир Крупнейшие продавцы морского топлива прекратили обслуживать суда под российским флагом

2022-04-04 09:31

Продавцы морского топлива прекратили обслуживать суда под российским флагом в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту, что явилось очередным ударом по экспорту москвы. Об этом сообщили в Reuters.

Потеря доступа к пунктам заправки в Средиземном море создает серьезные логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.

Проблемы с оплатой из-за банковских ограничений также добавили сложностей со сделками, касающимися судового топлива, стоимость которого обычно оплачивается в долларах США.

Один из источников Reuters сообщил, что корабли под российским флагом не могут обеспечить морское топливо на Мальте и Испании — всех основных зонах бункеровки или дозаправки в Средиземном море.

«Нескольким танкерам пришлось проделать путь длиннее, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо», — сообщил другой источник Reuters, знакомый с одним из перемещений танкера.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.