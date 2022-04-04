ВОЙНА В Украине Дуда отреагировал на зверства россиян в Буче

2022-04-04 16:30

Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс с Россией нужно искать любой ценой, отметил польский лидер.

Украине сейчас нужны, прежде всего, три вещи – оружие, оружие и еще раз оружие. Об этом напиcал в Twitter президент Польши Анджей Дуда после публикации фотографий зверств российских оккупантов в городе Буча.

"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны, прежде всего, три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", – отметил Дуда.

Ранее сообщалось, что в Ирпене нашли более 200 погибших граждан. Тела погибших лежат прямо среди улиц. Также мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

По информации журналиста Дмитрия Комарова, в городе российские солдаты целенаправленно убивали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.