ВОЙНА В Украине Польша, Латвия, Литва и Эстония изолируют Россию - Найем

2022-04-04 17:30

В ближайшие два - три дня автомобильное сообщение с Россией и Беларусью через Польшу и страны Балтии будет остановлено.

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие несколько дней закроют границу с Россией, сделав невозможными транспортные перевозки. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, на прошлой неделе Министерство официально обращалось к коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из России и Беларуси, и получило "мгновенную реакцию".

"Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России", - написал Найем.

Он пояснил, что границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, в результате чего автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.

Ранее сообщалось, что на польско-белорусской границе волонтеры блокируют грузовики с товарами для России.

Напомним, что президент Владимир Зеленский требует полной остановки торговли с РФ. Украинский лидер отмечает, что цена за войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России.