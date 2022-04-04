ВОЙНА В Украине Польша, Латвия, Литва и Эстония изолируют Россию - Найем

2022-04-04 17:30

 

В ближайшие два - три дня автомобильное сообщение с Россией и Беларусью через Польшу и страны Балтии будет остановлено.

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие несколько дней закроют границу с Россией, сделав невозможными транспортные перевозки. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, на прошлой неделе Министерство официально обращалось к коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из России и Беларуси, и получило "мгновенную реакцию".

"Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России", - написал Найем.

Он пояснил, что границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, в результате чего автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.

Ранее сообщалось, что на польско-белорусской границе волонтеры блокируют грузовики с товарами для России.

Напомним, что президент Владимир Зеленский требует полной остановки торговли с РФ. Украинский лидер отмечает, что цена за войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России.

subscriber subscriber

Еще по теме

Увидев, что происходило в Буче, президент Польши Анджей Дуда начал активно добиваться оружия для Украины

2022-04-04 11:00

Первая в ЕС. Литва отказалась от импорта российского газа

2022-04-02 20:00

Киев ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью

2022-04-01 10:28

С начала российского вторжения Украину покинули четыре миллиона женщин и детей

2022-03-31 13:33

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ развернули мощное наступление на юге : сводка Генштаба на день 4 апреля

2022-04-04 19:30

видео Оккупанты промазали: стали известны новые подробности ночного обстрела Одессы

2022-04-04 18:30

Польша, Латвия, Литва и Эстония изолируют Россию - Найем

2022-04-04 17:30

Дуда отреагировал на зверства россиян в Буче

2022-04-04 16:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ развернули мощное наступление на юге : сводка Генштаба на день 4 апреля 2022-04-04 19:30
видео Оккупанты промазали: стали известны новые подробности ночного обстрела Одессы 2022-04-04 18:30
Польша, Латвия, Литва и Эстония изолируют Россию - Найем 2022-04-04 17:30
Дуда отреагировал на зверства россиян в Буче 2022-04-04 16:30