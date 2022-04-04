ВОЙНА В Украине ВСУ развернули мощное наступление на юге : сводка Генштаба на день 4 апреля

2022-04-04 19:30

Длятся сороковые сутки полномасштабного вторжения страны-террориста России на территорию Украины. Оккупанты перегруппировываются и пытаются улучшить свое тактическое положение на отдельных направлениях.

Об оперативной информации по состоянию на 12.00 4 апреля относительно российского вторжения сообщают в Генштабе ВСУ.

Командование РФ, с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины, а также на отдельных направлениях на юге Украины, развертывает оперативное построение наступательной группировки и наращивает систему управления. Кроме того, продолжается формирование и перемещение дополнительных подразделений России для войны против Украины.

Волынское направление

Без изменений. Подразделения ВС СБ силами четырех батальонных тактических групп продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

Полесское направление

Есть высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры вражескими самолетами с территории Беларуси. Также наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск из СБ в РФ.

По информации Генштаба, в креме подразделения 35-й общевойсковой армии (Белогорск) и 36-й общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область РБ).

Северское направление

На Северском направлении враг завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и приступил к их дальнейшему перемещению.

Слобожанское направление

Оккупанты продолжают блокировать Харьков, обстреливать из артиллерии город, перегруппировать войска. В то же время они усиливают противовоздушное прикрытие важных объектов в районе города Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Враг разведывает позиции ВСУ в районе Барвенкового с помощью БПЛА и пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи н.п. Бражковка, силами танковой ротной тактической группы, враг провел разведку боем, однако успеха не имел и отошел на ранее занимаемые рубежи.

Также остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова. Кроме этого, идет подготовка к наступлению в направлении Славянска.

Донецкое и Таврическое направления

Основные силы врага сосредоточены в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь, по которому оккупанты нанесли сегодня 8 авиаударов.

Вместе с этим, российские оккупационные войска завершают перегруппировку и замену подразделений, лишившихся наступательных возможностей с целью возобновления активных наступательных действий.

Южнобужское направление

ВСУ оттесняют оккупантов в Херсонской области. Войска РФ провели воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

Черноморская и Азовская операционные зоны

Деятельность корабельной группировки оккупантов в акватории Черного моря снижена из-за сложных погодных условий (шторм до 4 баллов), однако остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах.