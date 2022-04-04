ВОЙНА В Украине Армия России обстреливает Николаевскую область: за сутки почти полсотни раненых

2022-04-04 21:30

Среди пострадавших есть ребенок.

Российская армия несколько дней подряд обстреливает Николаевскую область: только за минувшие сутки ранены 49 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, абсолютное большинство раненых – это гражданские люди. Есть и погибшие, добавила Замазеева. "В Николаеве за вчера – 14 раненых. В Очакове – 20. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — подчеркнула она.

По состоянию на утро 4 апреля в николаевских больницах находятся 370 человек, пострадавших от атак оккупантов страны-агрессорки на регион.

Глава облсовета отмечает: армия захватчиков стегает по жилым кварталам Николаева и Очакова. В частности, за два последних дня повреждено: