ВОЙНА В Украине Армия России обстреливает Николаевскую область: за сутки почти полсотни раненых

2022-04-04 21:30

 

Среди пострадавших есть ребенок.

Российская армия несколько дней подряд обстреливает Николаевскую область: только за минувшие сутки ранены 49 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, абсолютное большинство раненых – это гражданские люди. Есть и погибшие, добавила Замазеева. "В Николаеве за вчера – 14 раненых. В Очакове – 20. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — подчеркнула она.

По состоянию на утро 4 апреля в николаевских больницах находятся 370 человек, пострадавших от атак оккупантов страны-агрессорки на регион.

Глава облсовета отмечает: армия захватчиков стегает по жилым кварталам Николаева и Очакова. В частности, за два последних дня повреждено:

  • по меньшей мере три медучреждения
  • пять школ и до десятка детсадов в разных районах
  • жжилые кварталы в спальных районах
  • дом ребенка.
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