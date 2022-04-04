ВОЙНА В Украине Макрон требует новых санкций против России за Бучанскую резню

2022-04-04 22:30

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за введение новых санкций против России после зверств, которые армия Владимира Путина творила в Буче.

Об этом пишет LEFIGARO.

Макрон заявил, что поддержит решение Европейского Союза ввести новые санкции против РФ, которые коснуться нефти и угля, после массовых убийств и издевательств над мирными жителями в Киевской области.

"То, что произошло в Буче, налагает новый набор санкций и очень четких мер", — заявил президент Франции.

Он добавил, что в ближайшие дни Франция будет координировать свои действия с европейскими партнерами, и особенно с Германией.