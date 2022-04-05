ВОЙНА В Украине Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но только из Бердянска

2022-04-05 18:30

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция готова на кораблях вывезти раненых и погибших в Мариуполе украинских военных. Но только из порта в Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.

"Турция готова на сегодня вывезти на кораблях раненых и убитых, их перевезти из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно, мы не дадим эту возможность. То есть до Бердянска нужно, чтобы это все доехало. У нас инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших. Мы ждем согласования от Путина", - отметил Зеленский.

По его словам, результат должен быть в ближайшие дни. Окончательное решение принимает российские президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинские власти публично не могут говорить о возможности военного деблокирования Мариуполя на сегодняшний день.