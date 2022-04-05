ВОЙНА В Украине Стало известно о трех этапах массовых убийств жителей Киевской области

2022-04-05 22:30



Армия РФ действует по одному и тому же сценарию, отметил советник главы Офиса президента

Массовые изнасилования, пытки и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами происходили согласно приказу высшего командования армии РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

По его словам, убийства мирных жителей Киевской области российскими оккупантами проходили в три этапа. Первый этап – уличные бои, когда российские военные зашли в населенные пункты и стреляли по якобы наводчикам и людям, которые подходили к онам квартир, опасаясь, что они могли быть гранатометчиками. Второй этап – это системный террор и массовые убийства населения во время удержания захваченных территорий.

"Потом был третий этап, когда они понимали, что отходят, им дали команду "Фас" вообще без ограничений. Такие зверства возможны в двух ситуациях: либо потеря управления, либо сознательный приказ. Потери управления не было, так как они отходили организованно, значит, был сознательный приказ. Никаких других вариантов здесь не может быть. Глава британской разведки также заявил, что это организованная политика, проводимая в отношении Украины, включая изнасилования", – резюмировал Арестович.

Также мы информировали, что российские захватчики убивали и пытали людей в Киевской области с ведома командования. По словам Алексея Арестовича, о преступлениях знали все военные РФ – от рядового до генерала.

Кроме того, стало известно, что российские оккупанты массово насиловали украинских женщин, после чего вешали их и сжигали.

Тем временем в Сети появились фото и все данные военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.