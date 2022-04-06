ВОЙНА В Украине Увольнение с работы во время войны: что говорится в новом законе

2022-04-06 18:30

В Украине изменили трудовое законодательство на период действия военного положения, лишив наемных работников части гарантий, которые они имели в мирное время.

Работодатель получил право уволить работника по собственной инициативе в период его временной нетрудоспособности или во время отпуска (если только это не отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста).

При этом во время военного положения не действует статья 43 КЗоТ, устанавливающая, что увольнение должно быть согласовано с профсоюзной организацией.

В то же время, работник также может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в случае, если на территории, где расположено предприятие, ведутся активные боевые действия.

Исключение составляют работники, привлеченные к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры или принудительно привлеченные к общественно полезным работам. Увольнение происходит с любого дня, который он указывает в своем заявлении.