ВОЙНА В Украине Увольнение с работы во время войны: что говорится в новом законе

2022-04-06 18:30

 

В Украине изменили трудовое законодательство на период действия военного положения, лишив наемных работников части гарантий, которые они имели в мирное время.

Работодатель получил право уволить работника по собственной инициативе в период его временной нетрудоспособности или во время отпуска (если только это не отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста).

При этом во время военного положения не действует статья 43 КЗоТ, устанавливающая, что увольнение должно быть согласовано с профсоюзной организацией.

В то же время, работник также может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в случае, если на территории, где расположено предприятие, ведутся активные боевые действия.

Исключение составляют работники, привлеченные к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры или принудительно привлеченные к общественно полезным работам. Увольнение происходит с любого дня, который он указывает в своем заявлении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Война в Украине может перейти в затяжную фазу, - советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан

2022-04-06 08:26

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в мире уже началась новая холодная война

2022-04-05 13:32

видео Алексей Арестович заявил, что исход войны будет решен в течение 2-3 недель

2022-04-05 09:32

видео Зеленский опубликовал видео из поездки в город Буча, переживший ужасы оккупации

2022-04-05 09:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В НАТО призвали продолжать поставки оружия Украине

2022-04-06 21:30

Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ

2022-04-06 20:30

В Мариуполе под завалами есть живые люди, для их спасения нужна специальная техника – Азов

2022-04-06 20:00

В РФ угрожают Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО

2022-04-06 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В НАТО призвали продолжать поставки оружия Украине 2022-04-06 21:30
Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ 2022-04-06 20:30
В Мариуполе под завалами есть живые люди, для их спасения нужна специальная техника – Азов 2022-04-06 20:00
В РФ угрожают Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО 2022-04-06 19:30