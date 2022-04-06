ВОЙНА В Украине В НАТО призвали продолжать поставки оружия Украине

2022-04-06 21:30

Киев нуждается как в легком, так и в тяжелом вооружении, и страны альянса должны продолжать поставки.

НАТО не видит признаков пересмотра Россией планов по Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран-членов НАТО в среду, 6 апреля.

Столтенберг отметил, что альянс должен усиливать оборону и готовить санкции.

"НАТО не видит признаков того, что Россия изменила свои планы установления контроля над территорией Украины, поэтому альянс должен готовиться к долгому противостоянию. Необходимо укрепить оборону, помогать Украине и вводить длительные санкции", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сейчас ожидается наступление на востоке Украины, цель которого установление контроля России над Донбассом.

Столтенберг также осудил убийство мирных жителей, заявив, что нужно установить все факты этого военного преступления, и убедиться, что виновные наказаны.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что Украине сейчас нужно разное вооружение - легкое и тяжелое. В альянсе видят, что оно имеет эффект, и считают важным, чтобы поставки продолжались.

Напомним, накануне Столтенберг заявил, что НАТО готово за несколько недель перевооружить ВСУ, но лишь в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и Альянсом.