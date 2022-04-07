ВОЙНА В Украине "Москва намеренно проводила кампанию зверств в Буче", — Энтони Блинкен

2022-04-07 10:26
"Москва знала и намеренно проводила кампанию зверств в Буче под Киевом", —  заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед отъездом на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
 
«То, что мы видели в Буче, не случайный акт преступного подразделения. Это намеренная кампания: убивать, истязать, насиловать, совершать зверства. Сообщения более чем заслуживают доверия, доказательства открыты миру», — сказал Блинкен
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"Москва намеренно проводила кампанию зверств в Буче", — Энтони Блинкен 2022-04-07 10:26
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