ВОЙНА В Украине "Москва намеренно проводила кампанию зверств в Буче", — Энтони Блинкен

2022-04-07 10:26

"Москва знала и намеренно проводила кампанию зверств в Буче под Киевом", — заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед отъездом на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

«То, что мы видели в Буче, не случайный акт преступного подразделения. Это намеренная кампания: убивать, истязать, насиловать, совершать зверства. Сообщения более чем заслуживают доверия, доказательства открыты миру», — сказал Блинкен