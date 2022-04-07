ВОЙНА В Украине В войне против Украины рф уже потеряла техники и солдат больше, чем в Афганистане

2022-04-07 15:37

С 24 февраля по 7 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 900 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожено:

150 самолетов

135 вертолета

698 танков

1891 боевая бронированная машина

332 артиллерийских системы

55 средств ПВО

108 реактивных систем залпового огня

76 цистерн с горюче-смазочными материалами

111 БПЛА оперативно-тактического уровня

7 кораблей / легких скоростных катеров

1358 единиц автомобильной техники

25 единиц специальной техники

4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.