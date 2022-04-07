ВОЙНА В Украине В войне против Украины рф уже потеряла техники и солдат больше, чем в Афганистане

2022-04-07 15:37

С 24 февраля по 7 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 900 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

 

Уничтожено:

  • 150 самолетов
  • 135 вертолета
  • 698 танков
  • 1891 боевая бронированная машина
  • 332 артиллерийских системы
  • 55 средств ПВО
  • 108 реактивных систем залпового огня
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 111 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 7 кораблей / легких скоростных катеров
  • 1358 единиц автомобильной техники
  • 25 единиц специальной техники
  • 4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

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