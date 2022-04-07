В войне против Украины рф уже потеряла техники и солдат больше, чем в Афганистане
2022-04-07 15:37
С 24 февраля по 7 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 900 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожено:
- 150 самолетов
- 135 вертолета
- 698 танков
- 1891 боевая бронированная машина
- 332 артиллерийских системы
- 55 средств ПВО
- 108 реактивных систем залпового огня
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 111 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 7 кораблей / легких скоростных катеров
- 1358 единиц автомобильной техники
- 25 единиц специальной техники
- 4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.