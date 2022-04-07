ВСУ в Харьковской области уничтожили пункт обеспечения оккупантов

Украинские военные уничтожили в Харьковской области один из пунктов обеспечения российских оккупантов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Госпогранслужбе.
«В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники — операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова. Координаты сразу получили собратья из Вооруженных сил, которые точно отработали огнем артиллерии», — рассказали в ГПСУ.