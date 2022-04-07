ВОЙНА В Украине ВСУ в Харьковской области уничтожили пункт обеспечения оккупантов

2022-04-07 22:30

 

Украинские военные уничтожили в Харьковской области один из пунктов обеспечения российских оккупантов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Госпогранслужбе.

«В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники — операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова. Координаты сразу получили собратья из Вооруженных сил, которые точно отработали огнем артиллерии», — рассказали в ГПСУ.

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ВОЙНА В Украине

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