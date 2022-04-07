ВОЙНА В Украине Отбросили на 6-10 километров: украинские штурмовики отвоевали позиции у оккупантов

2022-04-07 21:30

Горные штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и отбросили российских захватчиков на 6-10 км от города Кременная в Луганской области и продолжают успешно атаковать врага.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице бригады.

"Испуганный и деморализованный враг накивал пятками, оставив на украинской земле свою технику и оружие. Пусть радуются те, кому удалось сбежать! Ведь на украинской земли рашистов ждет только смерть!" – говорится в сообщении.

Ранее военнослужащий с позывным "Феликс" рассказал, как На Луганщине воины одного из подразделений группировки Объединенных сил успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие.

По его словам, поисково-ударные действия прошли без потерь с нашей стороны, у врага – по меньшей мере трое раненых.