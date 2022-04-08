ВОЙНА В Украине Великобритания готовит для отправки в Украину бронетехнику типа Mastiff или Chakal

2022-04-08 15:36
Британия разрабатывает план отправки в Украину бронетехники типа Mastiff или Chakal. Об этом сообщила газета The Times.

Отмечается, что в британском Министерстве обороны рассматривают варианты предоставления бронированного транспорта типа Mastiff или Jackal.

По информации The Times, в соседнюю с Украиной страну будут направлены британские военные для проведения учений.

О дальнейшей поддержке Украины, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни.
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