ВОЙНА В Украине Великобритания готовит для отправки в Украину бронетехнику типа Mastiff или Chakal

2022-04-08 15:36

Британия разрабатывает план отправки в Украину бронетехники типа Mastiff или Chakal. Об этом сообщила газета The Times.



Отмечается, что в британском Министерстве обороны рассматривают варианты предоставления бронированного транспорта типа Mastiff или Jackal.



По информации The Times, в соседнюю с Украиной страну будут направлены британские военные для проведения учений.



О дальнейшей поддержке Украины, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни.