Великобритания готовит для отправки в Украину бронетехнику типа Mastiff или Chakal
2022-04-08 15:36
Британия разрабатывает план отправки в Украину бронетехники типа Mastiff или Chakal. Об этом сообщила газета The Times.
Отмечается, что в британском Министерстве обороны рассматривают варианты предоставления бронированного транспорта типа Mastiff или Jackal.
По информации The Times, в соседнюю с Украиной страну будут направлены британские военные для проведения учений.
О дальнейшей поддержке Украины, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни.