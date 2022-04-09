ВОЙНА В Украине ЕС ввел пятый пакет санкций против России: что в него входит

2022-04-09 10:00

 

Несмотря на протесты со стороны Германии, Европейский союз ввел пятый пакет болезненных санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщили в Совете ЕС.

Новый пакет включает ряд мер, призванных усилить давление на правительство и экономику Российской Федерации, а также должен ограничить ресурсы агрессора для ведения войны в Украине.

"Эти санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций - остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Пятый пакет санкций включает:

  • запрет на покупку, импорт или передачу российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС с августа 2022 года;
  • запрет на доступ в порты российским кораблям. Исключение для сельскохозяйственных и пищевых грузов, гуманитарной помощи и энергетики;
  • запрет на любые российские и белорусские автоперевозки в пределах стран ЕС, в том числе на транзит. Исключение для фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых грузов, включая пшеницу;
  • запреты на экспорт авиатоплива, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и другого оборудование. А также запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя;
  • запрет на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах ЕС, любой финансовой поддержки российских государственных органов, запрет на депозиты, криптокошельки, а также на продажу России и Беларуси банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте стран ЕС.

Также ЕС ввел ограничительные меры против компаний, продукция которых сыграла роль в военном вторжении в Украину, ключевых олигархов и бизнесменов, кремлевских чиновников, пропагандистов, а также членов семей подсанкционных лиц.

Кроме того, вводится полный запрет на операции с четырьмя банками РФ, на долю которых приходится 23% рынка банковского сектора всей страны.

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