Несмотря на протесты со стороны Германии, Европейский союз ввел пятый пакет болезненных санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщили в Совете ЕС.
Новый пакет включает ряд мер, призванных усилить давление на правительство и экономику Российской Федерации, а также должен ограничить ресурсы агрессора для ведения войны в Украине.
"Эти санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций - остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Пятый пакет санкций включает:
Также ЕС ввел ограничительные меры против компаний, продукция которых сыграла роль в военном вторжении в Украину, ключевых олигархов и бизнесменов, кремлевских чиновников, пропагандистов, а также членов семей подсанкционных лиц.
Кроме того, вводится полный запрет на операции с четырьмя банками РФ, на долю которых приходится 23% рынка банковского сектора всей страны.