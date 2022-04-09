ВОЙНА В Украине Украина получила опросник о членстве в ЕС - СМИ

2022-04-09 11:30

Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС уже нынешним летом.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в Евросоюзе. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter в пятницу, 8 апреля.

"Сегодня в Киеве Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС. В понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы получат свои в Люксембурге", – написал Йозвяк.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС уже летом, сообщает Reuters.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее... Наша цель – представить заявку Украины Совету ЕС этим летом", – заявила фон дер Ляйен.

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала российского вторжения. Он попросил блок разрешить Украине немедленно обрести членство в соответствии со специальной процедурой. В тот же день ЕС официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины.

10 марта лидеры ЕС утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, при этом не упомянули о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС.