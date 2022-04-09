ВОЙНА В Украине Шольц и Джонсон заявили о готовности избавить Европу от зависимости от газа из России

2022-04-09 12:00

Премьер-министр Британии Борис Джонсон встретился сегодня в Лондон с немецким канцлером Олафом Шольцом. После переговоров лидеры заявили о готовности избавить Европу от зависимости от газа из России из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместную пресс-конференцию.

Шольц на пресс-конференции заверил, что Германия "на максимуме доступных ей возможностей" будет поддерживать поставки оружия в Украину. В то же время глава британского правительства подчеркнул, что Лондон и Берлин четко понимают необходимость отказа от российского газа.

"Мы, конечно, не можем сразу перейти на чистую энергию, но и война Путина в Украине не закончится мгновенно", - сказал он.

Немецкий канцлер, со своей стороны, отметил, что Берлин намерен отказаться от поставок углеводородов из России "как можно быстрее". Для этого, по его словам, Германия будет инвестировать значительные средства в инфраструктуру газовых терминалов в своих северных портах.