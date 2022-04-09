ВОЙНА В Украине "Элита" посыпалась: российские десантники массово отказываются воевать

2022-04-09 21:00

 

Десантники не хотят ехать в Украину даже под угрозой тюрьмы

До 60 десантников из российского Пскова отказались участвовать в войне в Украине, даже несмотря на риск уголовного преследования.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что эти десантники уже воевали против украинцев, после чего их вывезли в Беларусь, а затем вернули в место постоянной дислокации в Псков. Военнослужащим сейчас угрожают уголовным преследованием за дезертирство или невыполнение приказа.

"Воздушно-десантные войска россии понесли тяжелые потери в Украине, что подорвало их прежний "элитный" статус", — пишет издание.

По его данными, сейчас российские командиры не принимают рапорты на увольнение, поэтому многие представляют их через военную прокуратуру.
Стоит отметить, что российские войска понесли тяжелые потери с тех пор, как они начали вторжение в Украину, и во многих сообщениях говорится, что их моральный дух ухудшается. Недавно пресс-секретарь путина дмитрий песков сделал редкое откровенное признание в эфире Sky News, что россия понесла "значительные потери в войсках, и это огромная трагедия для нас".

После громкого заявления дмитрия пескова, в россии его сочли предателем.

 

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