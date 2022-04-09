ВОЙНА В Украине Зеленский объяснил, от чего зависят дальнейшие действия российской армии в Украине

2022-04-09 23:00

В частности, это зависит от прочности украинской армии, поставки оружия Украине и от готовности Путина "идти дальше".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от чего зависят дальнейшие действия армии оккупантов и направления наступления врага.

Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, отвечая на вопрос о том, какими будут дальнейшие захопницькі планы РФ, ведь по данным различных ведомств враг планирует и нападение на Харьков, и на Донбасс, и на юг Украины.

"Зависит от того, насколько мы будем крепкими. Зависит от того, насколько быстрыми будут наши партнеры по поставкам оружия, насколько лидер или руководитель РФ готов идти дальше. От многих вещей. Только... все будет зависеть, прежде всего, от наших вооруженных сил, поэтому самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", - отметил глава государства.

Ранеее сообщалось, что на Донбассе 8 апреля украинские войска отбили семь вражеских атак, уничтожили девять танков и 12 единиц техники.

При этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что российские оккупанты могут попробовать второй раз штурмовать Киев, а также нельзя исключать наступление на Одессу, как еще одну цель врага.

В вою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, оккупанты активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.