ВОЙНА В Украине Союзники хотят дать Украине современное оружие вместо советского - Bloomberg

2022-04-10 12:00


Военных нужно несколько месяцев обучать использованию технологий НАТО за рубежом, что останавливает поставщиков.

Некоторые страны готовы помочь Украине перейти с советских технологий на современное вооружение образца НАТО ради победы над Россией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Некоторые сторонники Украины готовы начать помогать ей в переходе от советского оружия до более современного оборудования натовского образца в конфликте с Россией, учитывая перспективу, что война затянется на месяцы или даже годы", - говорится в сообщении.

Некоторые союзники могут начать тренировать украинские войска за пределами страны, чтобы иметь возможность поддерживать и использовать более сложное оружие, утверждают люди, знакомые с дискуссиями между Группой семи и членами НАТО. Целью будет помочь Украине постепенно перейти к стандартам НАТО.

Зарубежные партнеры воздерживаются от поставки новейшего оружия в Украину из-за того, что для его применения военных необходимо обучать и готовить.

Восточные страны-участницы НАТО сами постепенно лишаются оружия советской эпохи.

Как известно, Словакия пообещала передать Украине зенитно-ракетный комплекс С-300, изготовленный в России, а взамен получит из США систему противоракетной обороны Patriot.

 

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