ВОЙНА В Украине Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

2022-04-10 21:00

Александр Лукашенко едет к президенту России Владимиру Путина 12 апреля, чтобы праздновать День космонавтики, там будут обсуждать Украину.

Источник: "РБК" со ссылкой на передачу "Москва. Кремль. Путин"

Детали: 12 апреля Путин и Лукашенко прилетят на космодром Восточный и оценят ход его строительства.

Космодром находится на Дальнем Востоке в Амурской области.

После они дадут пресс-конференцию.

Дословно: "Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов. Речь пойдет и о ситуации в Украине.

Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва".