Мир Латвия не впустила еще полторы сотни фур с российскими и белорусскими номерами

2022-04-11 09:31

Латвийские пограничники не впустили в страну еще 152 фуры на российских и белорусских номерах в связи с началом действия новых санкций Евросоюза, сообщает ERR.

Представитель таможни Андреис Вайварс отметил, что ни одно из транспортных средств не подпадало под исключения из санкций, поэтому всех их не пропустили.

По его словам, первые водители ничего не знали о новых ограничениях, однако в течение дня информация распространилась и после этого поток грузовиков из РФ и Беларуси резко снизился.

Напомним, на этой неделе ЕС утвердил новый пакет санкций, предусматривающий запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

Исключение составляют только товары, движущиеся по территории стран ЕС между Калининградской областью и основной территорией РФ.

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Национальная галерея в Лондоне переименовала "русских танцовщиц" Эдгара Дега в украинских 2022-04-05 12:03