ВОЙНА В Украине Мир с россией может быть только на условиях украинской стороны, - Владимир Зеленский

2022-04-11 08:24

Мир с россией может быть на условиях украинской стороны, сказал президент Владимир Зеленский в интервью для AP.

"Люди хотят, чтобы эта война завершилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины", - сказал президент.

Он подчеркнул, что каждая украинская семья что-то потеряла, и их вряд ли удовлетворит мир на любых условиях.

"Но мы должны понимать, что любая война должна завершиться миром… Даже там, где миллионы жертв, все приходит в мир", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что в нынешних условиях нужно бороться за жизнь людей, потому очень важно остановить эту войну.

"Эмоционально сложно. Никто не хочет в принципе договариваться с людьми, которые пытали этот народ", - сказал Зеленский, однако добавил, что нельзя упускать возможности окончания войны путем дипломатических решений.

"Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну и говорить: нет, мы не готовы говорить, потому что это убийцы", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что, если Мариуполь будет сдан, у Украины будут более слабые позиции. Чем крепче позиция ВСУ в Мариуполе, тем крепче ее позиция на востоке страны в целом и за столом переговоров, отметил он.

 

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