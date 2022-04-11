ВОЙНА В Украине Зеленский назвал причину мародерства войск РФ

2022-04-11 17:00

Россия десятилетиями загоняла народ в бедность, из-за этого ее солдаты вывозят из Украины все, что представляет любую ценность.

Российские военные мародерствуют в Украине из-за бедности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Южной Кореи в понедельник, 11 апреля.

"Попав на войну и зайдя на территорию соседнего государства, десятки тысяч российских военных были просто шокированы нормальностью жизни. Они шокированы городами и селами, в которых люди жили и не бедствовали. Шокированы бытовой техникой в домах. Шокированы тем, что людям хватает нормальной еды", - заявил Зеленский.

По его словам, Россия создает для своих граждан условия тотальной бедности, когда они не могут себе позволить даже самые простые вещи: нормальную еду, образование, обычную бытовую технику, а также условия, когда служба в армии для многих из них становится единственным социальным лифтом и возможностью получить хотя бы что-то в своей жизни.

"Почти сразу российские войска на территории Украины в тех регионах, куда они смогли ворваться, занялись мародерством. Они старались вывезти домой в Россию все, что представляет какую-либо ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики. Они крали машины и пытались вывезти все награбленное", - сказал президент.

Зеленский отметил, что война в Украине - это столкновение двух разных миров.

"Мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, думали о будущем и миром людей, специально унижавшихся своим государством на протяжении десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла направить на любые авантюры, на любую войну против соседей", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российские военные штурмуют в Беларуси службы курьерской доставки, чтобы отправить домой украденное в Украине.

Также в белорусской Наровле организован целый специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев.