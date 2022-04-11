ВОЙНА В Украине Евросоюз подготовил план поставок газа Украине

2022-04-11 17:30

 

В Европе опасаются остановки Россией транзита газа через Украину и подготовили план с реверсными поставками.

Евросоюз подготовил план реверсных поставок газа в Украину на случай перебоев поставок из России, пишет в понедельник, 11 апреля, Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"Она сообщила журналистам в Вене, что ЕС в нынешней ситуации не может считать Россию достойным доверия партнером, и поэтому перебои не исключены", - сказано в сообщении.

Также Симсон отметила, что в Брюсселе оценивают, какие трудности возникнут у экономик и жителей ЕС, если это интеграционное объединение введет эмбарго на поставки нефти из России.

Ранее Оператор ГТС заявил об угрозе трети транзита газа из-за вмешательства оккупантов в работу КС Новопсков, что может привести к остановке транзита через ГИС Сохрановка.

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Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь, - разведка Британии 2022-04-11 18:00