ВОЙНА В Украине "Россия только начала с Украины": Зеленский раскрыл масштабные планы оккупантов

2022-04-11 22:00

«Мы получаем помощь от разных стран. И я искренне благодарен Республике Корея, искренне благодарен вашему народу за оказанную поддержку, но мы нуждаемся в значительно большем».

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении к парламенту Южной Кореи.

«Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, нуждаемся в самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас.

У вас есть это. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие», - сказал Зеленский в своем обращении.

Президент также призвал действовать быстро и заверил, что предоставление необходимого оружия Украине – значит не только спасти жизнь украинцев и деблокировать целые города, но и спасти другие государства от дальнейшего разрастания российской агрессии.

«Россия только начала с Украины. Следующие шаги их плана – уничтожение других стран. Попытка покорить и другие соседние народы. Россия хочет доминировать. И считает, что может сделать это только одним способом: бросить свою армию, воспитанную в тотальном бесправии, на то, чтобы уничтожить все, что позволяет жить другим народам", – подчеркнул в своем обращении Зеленский.

Президент Украины также назвал чудовищную цифру жертв в Мариуполе. По его словам – это десятки тысяч человек.

«Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», - сказал глава украинского государства.

Отметим, что стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставлять Украине до 50 списанных основных боевых танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder. Об этом пишет издание. Handelsblatt.

«Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель», - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер

Но для этих поставок необходимо одобрение федерального правительства.