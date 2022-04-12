ВОЙНА В Украине После поездки в Киев Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно дать Украине все оружие, которое нужно

2022-04-12 15:36

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине все оружие, которое она просит.

Как сообщает Bloomberg, после поездки в Киев глава европейской дипломатии обратился к странам ЕС с призывом предоставить оружие Украине, поскольку она готовится к активизации российской военной кампании.

При этом Боррель подчеркнул европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели.

Предполагается, что военная кампания на востоке Украины будет иметь решающее значение для исхода войны. Поэтому у Киева есть лишь небольшое окно для подготовки и получения необходимого оружия.

По данным Bloomberg, большинство стран ЕС взяли обязательство изучить запросы на поставки танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Люксембурге в понедельник.

Напомним, в субботу Боррель заявил, что война с Россией будет выиграна на поле битвы.