ВОЙНА В Украине видео Арестович заявил, что смерть Путина не выгодна Украине

2022-04-12 17:00

 

Самым худшим вариантом для Украины Арестович назвал выход оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы или расцвет другого оппозиционного лидера.

Смерть президента РФ Владимира Путина не выгодна Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Центр.

"Для нас лучший вариант - если бы Путин пожил еще некоторое время. И Россию просто доломали санкциями", - отметил он.

Самым худшим вариантом для Украины Арестович назвал выход оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы или расцвет другого оппозиционного лидера.

"Это также будет возможно после смерти или ухода от власти Путина. Они действительно устроят настоящий парламентаризм, будет несколько политических партий. Они действительно договорятся з Западом. Запад жаждет договориться. С них снимут санкции, в том числе - высокотехнологические. Они начнут догонять мировое производство", - заявил Арестович.

 

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