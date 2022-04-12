ВОЙНА В Украине "Зеленский должен этого добиться". В Пентагоне назвали желаемый сценарий окончания войны

2022-04-12 22:00

 

В Министерстве обороны Соединенных Штатов назвали восстановление территориальной целостности Украины под руководством Владимира Зеленского наилучшим вариантом завершения войны против РФ.

Об этом сообщили на официальном сайте Пентагона.

Пентагон стремится к победе Украины и восстановлению ее территориальной целостности. Эту позицию подтвердил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

Однако достичь этого, по мнению спикера Минобороны, должен президент Зеленский. Именно одержанный собственными силами с военно-технической помощью Запада успех станет настоящей победой.

Между тем, американский президент Байден готов сменить командование силами НАТО в Европе. Кадровые изменения связаны со штатной ротацией.

Напомним, что Швеция и Финляндия отвергли угрозы РФ и будут самостоятельно решать вопрос вступления в НАТО.

subscriber subscriber

Еще по теме

Путин назвал "благордными" цели войны с Украиной

2022-04-12 19:00

Эти профессии будут актуальны в Украине после войны

2022-04-12 16:30

видео Владимир Зеленский пояснил, почему страны Запада не помешали путину развязать полномасштабную войну

2022-04-12 14:30

"Россия только начала с Украины": Зеленский раскрыл масштабные планы оккупантов

2022-04-11 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото СБУ задержала сбежавшего из-под домашнего ареста нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука

2022-04-12 22:26

"Зеленский должен этого добиться". В Пентагоне назвали желаемый сценарий окончания войны

2022-04-12 22:00

ВСУ успешно контратаковали врага на Луганщине: подробности

2022-04-12 21:30

ВСУ освободили 15 населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Днепропетровской области

2022-04-12 21:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото СБУ задержала сбежавшего из-под домашнего ареста нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука 2022-04-12 22:26
"Зеленский должен этого добиться". В Пентагоне назвали желаемый сценарий окончания войны 2022-04-12 22:00
ВСУ успешно контратаковали врага на Луганщине: подробности 2022-04-12 21:30
ВСУ освободили 15 населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Днепропетровской области 2022-04-12 21:00