ВОЙНА В Украине Участник украинской делегации на переговорах прокомментировал тупик путина

2022-04-13 13:32

Участник украинской делегации на переговорах с россией Михаил Подоляк прокомментировал заявление путина о том, что переговоры зашли в тупик.

"Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден.

Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - сказал Подоляк.

Напомним, после встречи делегаций в Стамбуле птн заявил, что переговоры зашли в тупик.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лавров заявил, что Россия не будет прекращать боевых действий во время переговоров с Украиной

2022-04-11 18:30

Российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу - Подоляк

2022-04-06 23:30

видео В Евросоюзе стали использовать термин “бучанская резня”, - президент ЕС Шарль Мишель

2022-04-04 14:00

Зеленский провел переговоры с президентом Латвии

2022-04-02 20:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Участник украинской делегации на переговорах прокомментировал тупик путина

2022-04-13 13:32

видео В осажденном Мариуполе уже погибли до 22 тысяч человек, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

2022-04-13 12:28

видео Создана онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче, Ирпене, Гостомеле

2022-04-13 11:33

фото В Буче Киевской области началась эксгумация тел с братских могил - число погибших превышает 400 сотни

2022-04-13 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Участник украинской делегации на переговорах прокомментировал тупик путина 2022-04-13 13:32
видео В осажденном Мариуполе уже погибли до 22 тысяч человек, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 2022-04-13 12:28
видео Создана онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче, Ирпене, Гостомеле 2022-04-13 11:33
фото В Буче Киевской области началась эксгумация тел с братских могил - число погибших превышает 400 сотни 2022-04-13 10:27