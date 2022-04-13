ВОЙНА В Украине Участник украинской делегации на переговорах прокомментировал тупик путина

2022-04-13 13:32

Участник украинской делегации на переговорах с россией Михаил Подоляк прокомментировал заявление путина о том, что переговоры зашли в тупик.

"Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден.

Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - сказал Подоляк.

Напомним, после встречи делегаций в Стамбуле птн заявил, что переговоры зашли в тупик.