У границы с Украиной заметили многокилометровую колонну российских войск: фото со спутника

Возле границы с Украиной заметили многокилометровую колонну войск российкой армии. Военная техника в Белгородской области была зафиксирована на спутниковых снимках.
Об этом сообщает коммерческая спутниковая компания Maxar Technologies в Twitter.
Спутниковые снимки были сделаны два дня назад – 11 апреля.
Они показывают, что российские войска продолжают продвигаться к востоку Украины. На кадрах видны скопления бронетехники вблизи населенных пунктов Солоты и Валуйки Белгородской области.
Таким образом, Россия в дальнейшем перебрасывает резервы для российского наступления на Донбассе.