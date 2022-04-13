ВОЙНА В Украине У границы с Украиной заметили многокилометровую колонну российских войск: фото со спутника

2022-04-13 18:00

Возле границы с Украиной заметили многокилометровую колонну войск российкой армии. Военная техника в Белгородской области была зафиксирована на спутниковых снимках.

Об этом сообщает коммерческая спутниковая компания Maxar Technologies в Twitter.

Спутниковые снимки были сделаны два дня назад – 11 апреля.

Они показывают, что российские войска продолжают продвигаться к востоку Украины. На кадрах видны скопления бронетехники вблизи населенных пунктов Солоты и Валуйки Белгородской области.

Таким образом, Россия в дальнейшем перебрасывает резервы для российского наступления на Донбассе.