Фото-видео фото + видео Укрпочта ввела в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!" и специальный штемпель

2022-04-14 08:25

Укрпочта презентовала и ввела в обращение первые в условиях военного положения почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!". "Эта фраза – ответ украинских пограничников, защитников острова Змеиный, российскому кораблю на предложение сдаться в день вторжения войск россии в Украину 24 февраля – стала символом мужества и несгибаемого духа украинского народа в борьбе против россии", – говорится в сообщении.

В Киеве спецпогашение штемпелем Первый день состоялось в Главпочтамте при участии гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского и автора известной фразы, защитника острова Змеиный морского пехотинца Романа Грибова.

Одновременно с Киевом, погашение специальными штемпелями "Русский военный корабль, иди…!" состоялось во всех регионах Украины.

"Вдохновившая нас на создание почтовой марки фраза уже стала символом несгибаемости ВСУ, добровольцев, терробороны, всех украинцев в борьбе за свою землю и независимость Украины. Уверен, что письма с такой почтовой маркой будут рады получить и украинцы, и наши друзья из-за границы. И сегодня таким почтовым способом мы еще раз напоминаем оккупантам, что им следует немедленно убраться с нашей земли и следовать за их кораблем", – сказал Смелянский.

Почтовая марка выпущена в двух номиналах – для оплаты почтовых отправлений по Украине (номинал F, эквивалент 23 грн) и для оплаты отправлений, следующих за границу (номинал W, эквивалент $1,5 США).

К марке выпущен конверт "Первый день", тираж – 20 тысяч экземпляров. Купить почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!" можно в отделениях Укрпочты и в филателистическом онлайн магазине.