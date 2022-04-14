ВОЙНА В Украине Украинские десантники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов

2022-04-14 20:30

Воины десантно-штурмовых войск ВС Украины освободили очередные населенные пункты в южных областях нашей страны.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады провели блестящую операцию по уничтожению сил подразделений ВС российской федерации.

"Учитывая определенные обстоятельства, мы не можем подробно раскрывать ход проведения данной операции. Однако отметим, что действовали Львовские десантники очень успешно", - говорится в сообщении.

Силовики уточнили, что были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия.