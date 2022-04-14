ВОЙНА В Украине Шойгу в реанимации и подключен к приборам, в России арестованы 20 генералов Минобороны, – Невзлин

2022-04-14 18:01

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с обширным инфарктом доставлен в реанимацию. Он подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.

Также арестованы около 20 российских генералов. Об этом сообщает российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец "Юкоса" Леонид Невзлин.

Ссылаясь на собственные источники в Москве, Невзлин отметил, что у Шойгу случился обширный инфаркт. Выживет ли министр обороны РФ – неизвестно.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", – отметил он.

Также источники Невзлина сообщают о массовых арестах среди высшего военного руководства государства-оккупанта. Задержаны не менее 20 штабных генералов – якобы по обвинению в расхищении бюджета армии, которое привело к сокрушительному поражению России в войне против Украины.

"Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Тут все ясно – тотальное расхищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 года украдено около $10 млрд, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", – сообщил Невзлин.

Под удар гнева Путина попали также бывший вице-премьер правительства Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович и куратор "народных республик", образованных Кремлем на украинском Донбассе, Владислав Сурков.

"На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят: если он не пойдёт на сделку со следствием – его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же дело, по которому арестованы 20 генералов", – сообщил Невзлин.