ВОЙНА В Украине Шойгу в реанимации и подключен к приборам, в России арестованы 20 генералов Минобороны, – Невзлин

2022-04-14 18:01

 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с обширным инфарктом доставлен в реанимацию. Он подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.

Также арестованы около 20 российских генералов. Об этом сообщает российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец "Юкоса" Леонид Невзлин.

Ссылаясь на собственные источники в Москве, Невзлин отметил, что у Шойгу случился обширный инфаркт. Выживет ли министр обороны РФ – неизвестно.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", – отметил он.

Также источники Невзлина сообщают о массовых арестах среди высшего военного руководства государства-оккупанта. Задержаны не менее 20 штабных генералов – якобы по обвинению в расхищении бюджета армии, которое привело к сокрушительному поражению России в войне против Украины.

"Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Тут все ясно – тотальное расхищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 года украдено около $10 млрд, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", – сообщил Невзлин.

Под удар гнева Путина попали также бывший вице-премьер правительства Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович и куратор "народных республик", образованных Кремлем на украинском Донбассе, Владислав Сурков.

"На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят: если он не пойдёт на сделку со следствием – его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же дело, по которому арестованы 20 генералов", – сообщил Невзлин.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Киевской области из-за боевиков погибли более 720 мирных жителей, ещё 200 человек пропали без вести

2022-04-13 17:00

Арестович "анонсировал" войну с Россией до 2035 года и дал совет украинцам

2022-04-11 16:30

Первый за столетие внешний дефолт России почти неизбежен – Bloomberg

2022-04-10 19:00

Шольц и Джонсон заявили о готовности избавить Европу от зависимости от газа из России

2022-04-09 12:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Много людей бегут, отказываются": российский оккупант рассказал о настроениях в армии Путина. Аудио

2022-04-14 19:00

Шойгу в реанимации и подключен к приборам, в России арестованы 20 генералов Минобороны, – Невзлин

2022-04-14 18:01

У Зеленского пригрозили ответом на удары по Киеву: возможности у нас прекрасные

2022-04-14 17:30

Поврежденный крейсер "Москва" остается на плаву, - Пентагон

2022-04-14 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Много людей бегут, отказываются": российский оккупант рассказал о настроениях в армии Путина. Аудио 2022-04-14 19:00
Шойгу в реанимации и подключен к приборам, в России арестованы 20 генералов Минобороны, – Невзлин 2022-04-14 18:01
У Зеленского пригрозили ответом на удары по Киеву: возможности у нас прекрасные 2022-04-14 17:30
Поврежденный крейсер "Москва" остается на плаву, - Пентагон 2022-04-14 17:00