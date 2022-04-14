ВОЙНА В Украине В Пентагоне заявили, что несколько стран предоставляют Украине бронетехнику и танки

2022-04-14 21:00

Несколько государств предоставляют Украине бронетехнику и танки. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге 13 апреля, расшифровку приводит сайт оборонного ведомства США.

"Я могу сказать, что есть по крайней мере несколько стран, которые предоставляют танки с бронетехникой, в основном танки Т-72, которые украинцы умеют использовать или на которых они обучались. И они также получают некоторые партии танков из других стран НАТО. Но я бы оставил право этим странам говорить об этом более конкретно", – сказал Кирби.

Он не привел других деталей. Отвечая на вопрос о сроках поставок танков, Кирби сказал, что это нужно сделать "как можно быстрее".