ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский назвал ближайшую и главную военную цель российских оккупантов

2022-04-15 17:35

Ближайшая цель россии - окружить украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его, сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News.

В разговоре с журналистом Зеленский подчеркнул, что европейские страны, которые продолжают покупать российскую нефть, зарабатывают деньги на чужой крови. Президент выделил Германию и Венгрию, отметив блокирование с их стороны попыток ввести эмбарго на продажу энергоносителей, от которых Россия может получить до 326 миллиардов долларов в этом году.

Зеленский также указал, что среди руководства Украины растет разочарование относительно Берлина, поддержавшего некоторые санкции против россии, но до сих пор сопротивлявшегося призывам поддержать более жесткие меры в вопросе нефти.

Президент заявил также, что Украина не получает поставки достаточно быстро, чтобы отразить нападение россии.

"США, Великобритания, некоторые европейские страны — они пытаются помочь и помогают. Но все же нам нужно это раньше, раньше и быстрее. Ключевое слово — сейчас", - сказал Зеленский.

Что касается погибших в Мариуполе, то Зеленский сказал, что там могли быть убиты десятки тысяч человек.

"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России - кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает", - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, военные преступления в Мариуполе, Буче и Бородянке еще больше сузили возможность мирных переговоров с рф.

"Дело не во мне - дело в россии. У них не будет больше шансов поговорить с нами", - подчеркнул президент.

На вопрос о первых днях войны Зеленский ответил, что правительство сосредоточилось на том, чтобы избежать паники, набегов на банки и дестабилизации экономики Украины. Потому, как утверждает президент, власти заранее и не сообщали о готовящемся нападении, но не ожидали полномасштабного вторжения.