США предоставят Украине высокоэффективные системы вооружений - бтр, вертолеты, гаубицы, беспилотники и Javelin

Соединенные Штаты предоставляют Украине новый пакет помощи, включающий оружие и боеприпасы, на 800 млн долларов. Об этом заявил глава Белого дома после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Новый пакет помощи будет включать в себя высокоэффективные системы вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, РФ начнет на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", - заявил Байден.
Так, по данным Пентагона, Украина получит:
В Пентагоне добавили, что ряд стран НАТО готовы отправить Украине танки.
"Стабильные поставки оружия, которое США, их союзники и партнеры предоставили Украине, сыграли решающую роль в поддержании ее борьбы с российским вторжением. Это помогло Путину потерпеть неудачу в его первоначальных военных целях по завоеванию и контролю над Украиной", - резюмировал лидер Америки.