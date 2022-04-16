ВОЙНА В Украине Бои за Херсонскую область: оккупанты хотят получить контроль над сухопутным коридором в Крым

2022-04-16 13:00

 

Российские военные готовятся к боям за выход на админграницу Херсонской области, сообщает Генштаб ВСУ.

«Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление», - говорится в сводке от 16 апреля.

В Черном море остаются российские корабли, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Сохраняется повышенная угроза ракетного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

Корабельная группировка в Азовском море помогает оккупантам блокировать порт Мариуполя и оказывать огневую поддержку на приморском направлении.

Херсонская область должна была повторить судьбу «ДНР/ЛНР», где Россия поставит править своих прокси, а на теле Украины выскочит еще один чиряк. Оккупированную территорию не планировалось ни присоединять к оккупированному Крыму, ни создавать на ней новый «субъект федерации».

Однако у РФ на «новых территориях» юга Украины возникла большая проблема. Украинцы. Они не только не встретили «освободителей» хлебом-солью, но и каждый день тысячами выходят под украинскими флагами с антивоенными лозунгами и не дают запустить сценарий «Херсонской народной республики».

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