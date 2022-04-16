ВОЙНА В Украине Россия может исчезнуть с карт мира, а Путина ждет мучительная смерть: мольфар озвучил прогноз

2022-04-16 17:30

 

Президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, умрет от тяжелой болезни в ближайшее время. Его страну ждет распад, что может привести к тому, что РФ совсем исчезнет из карт мира.

Об этом заявил самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук. По его словам, для России последствия войны с Украиной будут колоссальными.

"Если агрессия со стороны Российской Федерации продолжится – ее ждет крах, кризис, голодные бунты, а это может привести к тому, что страна разделится и территориально переедет в другие государства. То есть, России может вообще не быть на мировой карте", – отметил он.

Стафийчук подчеркнул, что "пророчеству" о присоединении к России таких стран, как Украина, Беларусь, Литва, Латвия и Эстония не суждено сбыться. Главу Кремля ждет смерть в течение двух лет, скорее всего он скончается от онкологии.

 

 

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