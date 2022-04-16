ВОЙНА В Украине Уничтожение защитников Мариуполя будет означать прекращение всех переговоров – Зеленский

2022-04-16 22:00

Это станет точкой невозврата, так как Украина не торгует "территориями и своими людьми".

Если Российская Федерация истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу "Украинская правда".

"Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее", — сказал Зеленский.

В том же интервью президент рассказал, что беседы с РФ насчет Мариуполя продолжаются, хотя к переговорщикам доверия уже нет. Украина хочет добиться режима прекращения огня, чтобы забрать раненых, женщин и детей, но это зависит от желания России.

"Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли они сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск (трагедия 2014 года под названием Иловайский котел)", — подытожил Зеленский.