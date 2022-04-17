ВОЙНА В Украине Армия Путина выдвинула защитникам Мариуполя ультиматум о сдаче в обмен на жизнь

2022-04-17 14:00

 

О том, что российские войска готовятся к штурму Мариуполя было известно заранее из разведданных украинских и зарубежных служб. И вот, сегодня, 17 апреля, Минобороны РФ потребовало от украинских военных в Мариуполе сложить оружие. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Согласно российскому ультиматуму, "все без исключения" украинские военные должны покинуть Мариуполь с 6:00 до 13:00. При этом они якобы должны оставить оружие и боеприпасы.

В Мариуполе и ближайших окрестностях остаются около 100 тысяч человек, а украинские войска ограничены очагами российских оккупантов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

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